IMALU¡¡±âÈþÂçÅç¤Î¼«Âð¤¬à´Ñ¸÷ÃÏá²½¡ª¡©¡Ö¤¿¤Þ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÍè¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤Î¿Í¤â¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£É£Í£Á£Ì£Õ¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£±âÈþÂçÅç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÃËÀ¤È±âÈþÂçÅç¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë£É£Í£Á£Ì£Õ¤Ï¡Ö½»¤ß¿´ÃÏ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡£º££³Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÌá¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢Åç¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡££Í£Ã¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¤«¤é¡Ö¤Ç¤â²È¤Î¾ì½ê¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤ë¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢£É£Í£Á£Ì£Õ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÍè¤Þ¤¹¤è¡¢¥¦¥Á¤Ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÏ¢µÙ¤Î¤È¤¤È¤«¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¡£Åç¤Î¿Í¤¬´Ñ¸÷¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ø£É£Í£Á£Ì£Õ¤Á¤ã¤ó²È¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤Î¿Í¤â¤¿¤Þ¤Ë¸À¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¤³¤³£É£Í£Á£Ì£Õ¤Á¤ã¤ó²È¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¤°¤é¤¤³§¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê£É£Í£Á£Ì£Õ¤Ï¡Ö¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤¢¤Î¼Ö¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¤ª¸ß¤¤¼é¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅìµþ¤Ë¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£