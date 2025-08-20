「何だこれは…」男性タレントの“でかすぎる”筋肉に「次元が違う」「本当に人辞めて筋肉になるつもりなんだ」反響
ボディビルダーでタレントの横川尚隆さんは8月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。ムキムキ過ぎる筋肉を披露しました。
【写真】横川尚隆の驚きの筋肉
「おいおい筋肉に顔が付いてんじゃん」横川さんは「あとマイナス10kg絞る 9月くらいにチケット発売されるっぽいです 初戦から全開でいくぜ」とつづり、1枚の写真を投稿。上半身裸の姿で、鍛えられた筋肉があらわになっています。前で手を組むポーズをしており、肩や腕周りの筋肉の大きさが際立っています。とても格好いいです。
コメントでは、「全身すごいんだが、前腕どうなってんだ？笑」「デッカ・・・。凄過ぎる」「おいおい筋肉に顔が付いてんじゃん」「本当に人辞めて筋肉になるつもりなんだ、」「何だこれは…」「岩やん、、、」「でかすぎる…元々でかいのにさらに…筋肉神はやはり次元が違う」「顔つき変わったな」と、驚きの声が多数寄せられました。
「お前もボディビルダーにならないか」6日には「素晴らしい提案をしよう お前もボディビルダーにならないか」とつづり、全身ショットを披露していた横川さん。大きな筋肉が目を引くだけでなく、整った顔立ちも際立っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
