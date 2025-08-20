ニッポン放送、『週末サザンオールスターズ・フェスティバル！』開催 2日連続で特集番組を生放送
ニッポン放送が8月最後の週末に、『週末サザンオールスターズ・フェスティバル！』と題した特別企画を展開する。8月30日と31日の2日間にわたり、同局の人気音楽番組でサザンオールスターズの名曲を特集する生放送が実施される。
【写真】『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の模様
初日となる30日は、八木亜希子がパーソナリティを務める『八木亜希子 LOVE＆MELODY』（毎週土曜 前8：30〜）。この日は『いとしのサザン150分！』と題し、サザンオールスターズの魅力を150分にわたって掘り下げる。番組内のレギュラー企画『10時のグッとストーリー』では、名曲にまつわる逸話を紹介するほか、8月を通じて募集してきた「#推しベス」コーナーでは、リスナーから寄せられたマイベストソングや思い出、熱いメッセージを紹介。放送では「最後にファンが選ぶ曲」にも注目が集まる。
続く31日は、三宅裕司と江口ともみが出演する『三宅裕司 サンデーヒットパラダイス』（毎週日曜 前9:00〜）で『まるごとサザン180分！』を放送。月に1度、ワン・アーティスト・スペシャルの特集でお送りしているこの番組では、3時間にわたりサザンオールスターズの楽曲を紹介する。エピソードや思い出を交えた構成で、こちらもリスナーからのリクエストを中心に進行する生放送となる。
■放送予定
『八木亜希子 LOVE＆MELODY』
放送日時：8月30日（土） 午前8時30分〜11時 生放送
『三宅裕司 サンデーヒットパラダイス』
放送日時：8月31日（日） 午前9時〜12時 生放送
