19日夜、オレンジ色の光が下に向かって流れていきました。県内など全国各地で目撃されたこの光の正体は？



こちらの映像は、19日午後11時8分ごろの福岡空港です。オレンジ色の光が下に向かって流れていきました。



この強い光は、同じ時間、全国各地で確認され、真っ暗闇から、一瞬にして昼間のような明るさに。SNS上ではこの光り輝く物体を「隕石では！？」などの話題でざわつきました。





この光る物体は鹿児島市新栄町を走行していた車のドライブレコーダーにも映りこんでいました。（映像提供者）「（光は）1～2秒くらいだった気がします。一番的確な表現で言うと急に昼になったような感じ。驚き超えてちょっと面白いくらい」この光る物体の正体。鹿児島市立科学館の天文指導員に尋ねると…（鹿児島市立科学館天文指導員・北理恵さん）「断定はできないが、流星の中でも特に明るい『火球』と呼ばれるものではないかと思われる」市立科学館によると、この物体は、流れ星よりもサイズが大きくて明るい「火球」である可能性が高いと言います。（鹿児島市立科学館天文指導員・北理恵さん）「流れ星は数ミリから数センチ程度今回のものはおそらく火球で、数十センチから大きければ1メートルを超えるものが大気圏に突入して発光したものではないか」鹿児島県や宮崎の沖合に落下したと考えられている光る物体。鹿児島地方気象台によりますとこの時間帯、桜島や霧島山では空気の振動も観測されたということです。