２０１４年８月の広島土砂災害で被害を受けた安佐南区緑井・八木地区には、今年４月に広域避難路「川の内線」が完成しました。これまでの主要道路は住宅の間を縫うような狭い道路で、緊急車両のすれ違い等は困難な状況。安全面の強化に住民も期待を寄せています。



■塚原気象予報士

「こちらが２年前に一部開通した広域避難路・長束八木線です。ここから直結するような形で国道までのびているのがこの春完成した川の内線です」





八木・緑井地区に今年４月に開通した「川の内線」は、全長４００メートルの広域避難路です。山裾と平行にのびるもうひとつの広域避難路「長束八木線」とつながっています。「川の内線」を下ると、国道５４号に直結します。住民が土石流からいち早く避難できるよう整備されました。この地域の復興事業を担当する、上川さんです。■広島市安佐南区役所 地域整備課 上川昌裕 復興工務担当課長「長束八木線ができたことで、それ（長束八木線）に接続する今の川の内線ができて、広域避難路として機能としてはさらに強化されたという形になります」「川の内線」ができる前の、国道側から山側へとつながる主要道路のひとつを案内してもらいました。道幅は約３メートル。住宅の合間を縫うように道は蛇行しています。■塚原気象予報士「例えば、救急車が通るとなると結構すれ違いとかなかなか難しいですよね」■上川昌裕さん「こういったいわゆる山の方へ向かっていく道路は八木緑井地区はほとんどこういった道路が多くて、なかなかそういった緊急車両等が通るのには難しい状況ではありました」１１年前の災害当時は、土砂で行く手を阻まれ、緊急車両は道をのぼることすらできませんでした。避難時の課題は他にも。八木・緑井地区から出る際、必ず通る必要のあった踏切付近は渋滞しやすく、さらに、１１年前の災害時は土石流で用水路が溢れ、通れなくなった道もありました。ＪＲをまたぐ高架橋である「川の内線」はそれらの課題を解消します。豪雨災害伝承館の副館長で、地域の復興や防災啓発に携わってきた松井さんも、期待を寄せています。■松井憲 さん「半分以下の時間で例えば４丁目（の山側）に行けるので、そう意味では避難道として機能していくと思いますよ。全然違う場所に行くというのは避難の基本だからそれが早くできるっていうのは大切ですよね」２０２８年に長束八木線が全面開通すれば、１日に４０００台がこの道路を通る見通しです。安心してこの町で暮らすために。地域に架かる橋が、防災を後押しします。【2025年8月20日放送】