え、本当に【ダイソー】なのッ！？ バッグに付けたい♡「激かわアイテム」

バッグにチャームやアクセサリーを付けるオシャレは、今年も引き続き注目の的。お気に入りのアイテムをプラスすれば、自分らしいスタイルがぐっと映え、さりげなく目を引くアクセントにもなりそうです。今回は【ダイソー】で見つけた、かわいさ満点のキーホルダーに注目。プチプラなのにクオリティの高いアイテムを厳選したので、さっそくチェックしてみて。

ぽってりフォルム & 輝きが目を引くキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（クマ）」\220（税込）

メタリックなクマのキーホルダーは、歩くたびにキラキラと輝いて視線を集めそう。高さ8cmのぷっくり丸みのあるフォルムが、存在感とかわいさをさらに引き立てます。さりげない色の変化が効いたブルー・白・黒・パープルの4色展開で、どのカラーも気になるところ。@ftn_picsレポーターとも*さんは「後ろ姿が可愛い」とコメントしているので、店頭でぜひ手に取ってみて。

精巧なつくりで季節感を小さく楽しめる

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロート B）」\220（税込）

アイスフロートをモチーフにしたキーホルダーは、高さ7.2cmのミニチュアながら、本物さながらの緻密なつくりが魅力。ソーダの透明感や氷の輝き、真っ赤なサクランボまで細かく再現されていて、見ているだけで心が躍るアイテムです。カゴバッグやクリア素材のトートに合わせれば、季節感を存分に楽しめそう。きれいめなバッグにあえて付けて、さりげないユーモアを添えるのもおすすめです。

思わず覗きたくなる愛らしい仕草が魅力

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし、クマ）」\220（税込）

目隠しポーズが可愛らしい、クマのぬいぐるみキーホルダー。高さ13cmのやや大きめのサイズ感で、パッと目に入る存在感のあるアイテムです。「つぶらな瞳が可愛い」とレポーターとも*さんもコメントしているように、思わず隠された瞳をのぞきたくなるような、ちょっとしたストーリー性も魅力。ぽてっとした体型も可愛らしく、目に入るたびにほっこりできそうです。

触るたびワクワクする驚きのギミック付き

【ダイソー】「キーホルダー（スロットマシン）」\220（税込）

外国のカジノを思わせる、スロットマシン型のキーホルダー。レトロなルックスで、大人の遊び心を添えてくれるアイテムです。見た目の可愛さだけでなく、レバーを引くと回転するギミック付き。高さ5.5cmの小ぶりサイズながら、プチプラとは思えないクオリティで、手に入れるだけでも満足感がありそう。バッグにさりげなく付ければ、気づいた人とのちょっとした会話のきっかけにもなるかも！？

