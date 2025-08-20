倒れていた子猫を保護した動画がTikTokに投稿されました。動画の再生回数は9万2000回を超え「幸せに暮らしてね」「良い方に保護してもらって良かったね」「先住猫ちゃん達と楽しく幸せな日々を過ごせるね」といったコメントが集まっています。

【動画：『倒れていた子猫』を保護→１週間後、元気になったので先住猫に会わせた結果…】

倒れていた子猫を保護

投稿者さんは倒れていた子猫を発見・保護したそうです。動物病院で診てもらうと、子猫は猫風邪をひいていて、栄養不足であることがわかったのだとか。お薬をもらい、治療を始めたそうです。

先住猫たちと対面

1週間後、子猫は元気になったそうです。保護したときと比べて、表情が明るくなっています。

そして、先住猫と対面することになったのだそう。先輩猫さんたちと子猫が向かい合い、お互いに固まっているように見えますが、子猫と先輩猫は仲良く過ごせそうな雰囲気だったそうです。

家猫生活スタート

子猫は、投稿者さんのおうちに迎えられ、「ウニ」くんという名前をつけてもらったのだそう。倒れていたところを保護され、投稿者さんや先住猫さんに迎えられ、家猫になったウニくんでした。

投稿には「見つけてもらえて良かったね！元気になってね」「小さいのに本人も保護主さんも頑張ったんですね」「この子の幸せな未来を守ってくれてありがとう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ちまげ」では、先住猫さんたちの日常などが投稿されています。

