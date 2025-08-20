大大大当たりキタッッ！！！【スタバ】食べても飲んでもピーチ♡「新商品」をチェック

大当たり級の贅沢感がうかがえる【スターバックス】の「新商品」を要チェック。スイーツ & ドリンクから桃が使われたメニューがラインナップしていて、インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんいわく「食べてもピーチ、飲んでもピーチ」と、心ゆくまで桃を堪能できるようなんです。桃好き必見の新商品を、一息つきたいカフェタイムに味わってみませんか？

果肉がたっぷり入った「クラフト ジューシー ピーチ ティー」

@j.u_u.n__starbucksさんが「もはやティー飲んでるのか果肉食べてるのか」と驚愕したこちら。「ピーチ果肉の量」が「3スクープも入ってる」という贅沢な仕上がりです。果肉の食感が楽しめる分、ほどよくお腹も満たされそう。フルーティーな味わいと共に紅茶の華やかな風味も感じられそうな一杯が、ちょっと優雅な気分に浸らせてくれそうです。

軽めな仕上がりで食べやすそうな「ピーチ & ミルクケーキ」

桃が贅沢に使われたこちらのケーキ。公式サイトによれば「ピーチゼリー」の中に「大きめにカットしたゴロゴロ感のある白桃」が入っており、軽めな仕上がりでペロリと完食できるかもしれません。さらに「ミルクムース」も合わせていて、まろやかで優しい味わいが楽しめそう。各層によって食感の違いも堪能でき、カフェタイムにちょうど良い満足感も得られそうです。

