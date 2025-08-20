「lay the foundation」の意味は？「lay」の意味がわかれば正解に辿りつけるかも…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「lay the foundation」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〜の基礎を築く」でした！
この表現は、なにかを始めるための基本的な作業や計画を行うことを指します。
建物の基礎を築くことに由来しているそうですよ。
「Before launching the project, we need to lay the foundation by conducting market research.」
（プロジェクトを立ち上げる前に、市場調査を行って基礎を固める必要がある）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部