「lay the foundation」の意味は？「lay」の意味がわかれば正解に辿りつけるかも…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「〜の基礎を築く」でした！

この表現は、なにかを始めるための基本的な作業や計画を行うことを指します。

建物の基礎を築くことに由来しているそうですよ。

「Before launching the project, we need to lay the foundation by conducting market research.」

（プロジェクトを立ち上げる前に、市場調査を行って基礎を固める必要がある）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。