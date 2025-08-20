【3COINS】ギャル曽根、お風呂で使える♪防水ボディシェーバー「痛くないわ、全く！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【3COINS】スリコの8月のオススメ商品をご紹介！16品爆買い！』という動画をアップ。ギャル曽根さんが【3COINS】での購入品を紹介する様子が公開されました。今回は、その中から、ギャル曽根さんが長女のために購入したという“美容家電”をピックアップ♪

動画内で、ギャル曽根さんは「私さ、毛薄いんですよ」「あんまりシェーバーとか持ってなかった。いらないから」と自身の事情について話しつつ、「だけど娘用に何か買おうと思って。そしたら防水で売ってるから。お風呂でできるのいいなと思って」とコメントしたのがこちらの商品！

◼︎防水ボディシェーバー

3COINS（スリーコインズ） / 《お風呂で使える》防水ボディシェーバー／and us 税込1,980円（公式サイトへ）

脇、腕、足などに使えるボディシェーバー。防水なので、バスルームでも使用でき、旅行時などの持ち運びに便利なコンパクトサイズが嬉しいですね。

モードは強・弱の2段階から選ぶことができます。

◼︎お肌にも優しい

ギャル曽根さんは、実際に電源を入れて、自身の腕で試してみると「いいよ、いいよ。痛くないわ、全く！」と剃り心地についてコメント。

スタッフさんが「子供にも良いやん」と話すと、ギャル曽根さんも「ね。怪我しなくて良いですよね。これだったら」「試してみようと思って買いました」と、お子さんのムダ毛ケアにも安全そうだと教えてくれました。

■動画もチェック

動画内では、この他にもギャル曽根さんが【3COINS】で購入したさまざまな商品を紹介してくれています。 ぜひチェックしてみてくださいね♪