グラビアアイドルの大島璃乃（おおしま・りの＝26）がこのほど、「週刊SPA!」（扶桑社）2025年8月19日発売号に登場。王道のランジェリーグラビアを披露した。



【写真】縦線クッキリ！ガチグラビアに挑戦した大島璃乃

大島は同誌の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場。白と赤の特徴的なランジェリーを着用した、王道のグラビアを披露した。鍛え上げられて縦の線がくっきりと入った綺麗な腹筋と、女性らしいふくよかな胸元が同居する美ボディをみせつけた。



自身のSNSでも「みうらじゅんさんの旅行話から 着想を得たグラビアになってます GETしてね♡」と告知。ファンからは「素晴らしいグラビアですね！」「安定のカワイイ！」「今回も表情がいいね」と絶賛の声が寄せられていた。



なお同号では大島の他にも、AKB48元メンバーの込山榛香が大胆グラビアを披露している。



◆大島璃乃（おおしま・りの）2000年、群馬県生まれ。21年に「ミスマガジン 2021」審査員特別賞を受賞し、グラビア活動を開始。22年には「王様のブランチ」リポーターにも抜てきされた。24年に「桐生市魅力大使」に就任するなど、グラビアの枠を超えて幅広く活動中。



（よろず～ニュース編集部）