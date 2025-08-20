Photo: ヤマダユウス型

しなきゃなぁ、運動……。

大阪ヘルスケアパビリオンは、万博の国内パビリオンのひとつ。鳥の巣をイメージしたユニークな建物デザインは、成長（リボーン）を象徴しているそうな。

Photo: ヤマダユウス型

リボーン（Reborn）とは、成長や生まれ変わりのこと。そう、このパビリオンでは未来の自分に出会うことができるのです！

Photo: ヤマダユウス型

二重らせん構造をイメージした階段もあったりと、色んな方面から生命をイメージさせてくれます。今回の万博のテーマは「いのち」なので、よきモチーフですね。

Photo: ヤマダユウス型

というわけで、今回はメイン展示のひとつである「リボーン体験」を味わってきました。

これは25年後の自分のアバターを作るというもので、その仕組みもかなり気合い入ってるんですよ。

身体データをじっくり測定

Photo: ヤマダユウス型

まず一人一枚、リボーンバンドを発券します。リストバンド型のデバイスで、これでユーザーを識別していく仕組み。

Photo: ヤマダユウス型

続いては「カラダ測定ポッド」にて、健康データを測定します。まるでプリクラ機のような大掛かりなこのマシン、なんと41台もありました。

Photo: ヤマダユウス型

ポッド内にはカメラやセンサーなどがあり、約5分かけてじっくりとデータを集めていきます。未来の健康診断ってこんなかたちかも？

Photo: ヤマダユウス型

ポッドでは、髪・肌・視覚・脳・歯・筋骨格・心血管といった合計7項目について測定します。歯を見せたり髪をかきあげたりと、じっくり測ってもらいました。

そして、実際に測定が終わった僕のデータがこちら。

Photo: ヤマダユウス型

髪や肌は悪くないけど、筋骨格や心血管はランクが低い…。脳のランクが低いのは、きっと出張で疲れてたからにチガイナイ。

これが未来の僕…！

Photo: ヤマダユウス型

さて、測定後はいよいよ成長した自分とご対面です。リボーンバンドをかざして、未来の自分をディスプレイに表示させてみましょう！

さぁ、顕現せよ。25年後の自分…！

Photo: ヤマダユウス型

おおぅ…こういう人いるなぁ……。

現時点での健康データを元とすると、四半世紀後の僕はこんな顔になってるようですね。髪、なげ〜〜。

Screenshot: ヤマダユウス型

ちなみに測定結果やアバターは、アプリからも確認が可能。髪や肌など各項目別の詳細も見ることができます。友達や家族と見せあって「25年後のキミ、そんな感じなの!?」と、ワイワイできそうですね。

体験のラストでは、アバターたちがパレードする映像が巨大スクリーンに流れます。アバターがどんなタイミングで登場するかはランダムなので、自分のアバターはいつ登場するのかなとワクワクしながらカメラを構えて待っていました。

Photo: ヤマダユウス型

そしたら、25年後の僕は噴水の前でバク宙してました。フィジカルあるな、未来の僕！

成長後の顔を作成するサービスは珍しいものではないものの、測定データに基づいて作られるおかげか、なんだか信憑性がありました。「こういう人、いるいる」って思ったもん。

というわけで、未来の自分がこのアバターよりもヘナチョコにならないよう、筋骨格や心血管には気をつけて過ごしたいなと…。運動大事、ほんとに！