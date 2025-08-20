日本が主導し、アフリカの首脳らと協力のあり方を議論する「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）が２０日、横浜市で３日間の日程で開幕した。

石破首相は開会式で演説し、アフリカが抱える課題の解決策の「共創」を呼びかけ、日本の先端技術を生かしたアフリカの経済成長や、インド洋とアフリカの一体的な経済発展を目指す「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」を提唱した。

首相は、「相手のことを知り、共に解決策を創ることが重要だ」と強調し、「持続的な成長」「若者・女性」「連結性」の三つを重点分野に挙げた。

首相は「持続的な成長」を巡り、「官民が連携し、民間主導の投資を強化する」と述べ、日本企業のＡＩ（人工知能）やデジタル技術を活用する考えを表明した。アフリカ開発銀行と協調した最大５５億ドル（約８１００億円）のインフラ（社会基盤）融資や、社会課題の解決を後押しする「インパクト投資」に官民で総額１５億ドル（約２２００億円）を投じる方針も説明した。

中国の巨額融資で債務不履行の危機に陥る国があることを念頭に、「債務の透明性向上に向け、主導的役割を果たす」とも訴えた。

首相は「若者・女性」について「アフリカが成長センターになるための鍵だ」と指摘。ＡＩ人材を３年間で３万人育成することや、ワクチン接種の国際機関「Ｇａｖｉ」に今後５年間で最大５・５億ドル（約８１０億円）を拠出し、公衆衛生を支える考えも示した。

「連結性」では、同イニシアチブの下、内陸部ザンビアから東岸のモザンビークに出る「ナカラ回廊」の整備を促進すると表明。銅鉱石の産出国であるザンビアからの物流を整えることが、「鉱物資源の供給強化につながる」と説明した。

ＴＩＣＡＤは近年、３年に１回開催され、日本開催は６年ぶり。アフリカ５４か国のうち４９か国が参加し、３３か国は首脳級が出席した。