¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡Ö²¶¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡×¡¡¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âà¥¥ì¥¤¤Ë¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤¨¤ëÌÔ¼Ôá¤Ë7.4Ëü¥¤¥ó¥×
¡Ö²¶¤è¤êåºÎï¤Ë¥¹¥¤¥«¿©¤¨¤ë¤ä¤Ä¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û7.4Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿à¥¹¥¤¥«¤Î¿©¤ÙÊýá
¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÎÐ°ì¿§¤Î¡¢ÂÊ±ß·Á¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¹¥¤¥«¡©
¼Â¤ÎÉôÊ¬¤¬º¬¤³¤½¤®ºï¤®¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï²«¿§¤¤¡Ë²ÌÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î²¼¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤µ¤¨»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥¹¥¤¥«¤ÎÈé¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
X¾å¤Ç¤Ï7Ëü4000¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤²¤¨¡×
¡ÖË¹»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¡¢æÇ¿é¤Ë¸«¤¨¤¿¡ª¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹üÆ¡ÉÊ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö²¶¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡×
°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç......¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2025Ç¯8·î20Æü¡¢¼Ì¿¿¤ò19Æü¤ËÅê¹Æ¼Ô¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¹æ¡Ê¡÷masingo_dayo¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ...
¥Þ¥·¥ó¹æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¡¢¼Â¤òº¬¤³¤½¤®¤È¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¹¥´ñ¿´¤Ç¤¹¡ª¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢2»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¥¹¥¤¥«¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Çºï¤êÂ³¤±¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
Èé¤Þ¤Ç¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¡Ë¥¹¥¤¥«¤ÎÈé¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£´ù¤Ï¹Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Þ¥·¥ó¹æ¤µ¤ó¡Ë
¥¹¥¤¥«¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä¥¥ì¥¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¤¥«¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«......¡£
¤·¤«¤·¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤ªÄÒÊª¤ä¼ÑÊª¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£