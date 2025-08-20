南砺市利賀村を拠点に活動を続ける劇団SCOTは、今年、利賀での活動50年という節目を迎えました。



今週から始まる演劇の祭典「サマー・シーズン」を前に、劇団を主宰する世界的な演出家、鈴木忠志さんに、演劇への思いと利賀の魅力を聞きました。



劇団SCOTが、毎年夏に開催する演劇の祭典「SCOTサマー・シーズン」。





利賀芸術公園の各会場で国の内外の俳優による公演が行われる国際的なフェスティバルです。世界中の演劇ファンが「演劇の聖地」として利賀を訪れ、世界レベルのプログラムを楽しむことができます。今年は今月22日に開幕します。劇団SCOTの拠点は、岐阜県境に近い南砺市利賀村、山あいの川沿いにあります。一心不乱に演じる団員たち。8月上旬のこの日、「サマー・シーズン」が迫る中、稽古は大詰めを迎えていました。鈴木忠志さん「なんでそこにいるんだよ、向こうだよ向こう、そこにしゃがみこんでろ、静かに、陰に、邪魔だよ、じゃあ、いこうか、ほい（音楽）」劇団SCOTを主宰する鈴木忠志さん86歳。利賀を拠点に活動して、50年目の夏を迎えました。冬は雪深い南砺市利賀村。静岡市出身の鈴木さんは著書の中で、上野駅から列車とバスを乗り継ぎ10時間、本当に遠かったと50年前を振り返っています。利賀の劇場に、死ぬまでこだわりたい。鈴木さんは、利賀の生活文化が演劇の基盤に不可欠だったと強調します。鈴木忠志さん「共同で生き延びていこうとする精神というかね、生き方が私は好きだったんですよ。私にとってはこの利賀村は、とても理想の場所だったんですね」都会から山村に移って活動する人は50年前には「変わり者」と言われていました。当時、利賀村は若者が都会へ、高齢者も子どもを頼って村を離れる典型的な過疎地とされていました。鈴木さんは、離村を食い止めようと苦難に向き合う村長や住民の姿に触れ、「村をよくしたい」という思いは同じだと確信したといいます。鈴木さんが利賀でこだわってきたのは「ニッポンの感覚」です。鈴木忠志さん「共に助け合って、ともかく自分たちが生活していくためには、大事な必要なことはやるという、共同でやるという、この精神がね、あの都会と違って残っていたので私は非常に良かったんです」芸術公園のそばにあるカボチャ畑は、利賀で受け継がれてきた農作業を団員たちが肌で感じ取るための場でもあります。収穫されたカボチャは観客に配られています。騒音の心配がない山村のメリットをいかし、団員たちは、利賀での暮らしを体感しながら、人間の生命力や生きることをテーマに表現力を磨いてきました。今年は、30か国から46人の演劇人が合宿しています。鈴木忠志さん「そういう意味では、こういう過疎地、そういう所の人たちの喜びとか悲しさとかね、苦労、そういうものも知っておくことは演劇活動に必要なんですね、人間の生きていく努力とかいろんな感情、これは知らないでね演劇なんてできないわけですよ」劇団SCOTは、これまで実際に起きた戦争などを題材に、時空を超えた旅の中で人間の本質とは何かを問いかける作品を上演してきました。作品を通じて、普遍的なメッセージを発信しています。鈴木忠志さん「生活の中で苦労したり喜びがあったりっていうことがあって、こういうことを多くの人に伝えたいっていうことが演劇の目的なので」この地で半世紀にわたって活動してきた鈴木さんは、東京中心の社会を見直す時が来ていると話します。鈴木忠志さん「ともかく富山もそうだけれども、でもこれ、今の現状じゃまずいんじゃないかっていう気持ちだけは、まあ、あらわれたと思いますね、選挙に。今までの考え方、あの、生き方ね、これまずいんじゃないかっていうことがあって、反省期に入っていると思います」「スコット・サマーシーズン」は利賀芸術公園で今月22日から来月14日まで開かれます。鈴木忠志さんが日本に問いかける作品などが上演されます。