ASKA¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏÇã¼ý¤Ë»ä¸«¡Ö·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡ÄÁÔÂç¤ÊÄ¹´ü²½·×²è¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎASKA¡Ê67¡Ë¤¬20Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏÇã¼ýÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤ä³°¹ñ·Ï´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¹ØÆþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤â¤½¤ÎÀ§Èó¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ASKA¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³1Ç¯¤«¤Ê¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬ºß½»¤¹¤ëµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ²½¤òµ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¡ØµþÅÔ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çã¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µþÅÔ¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤¦¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Î°Õ¼±¤¬Äã¤¹¤®¤¿¡£À¤¤Î°Ü¤í¤¤¤À¡£¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ«Î¸¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡ÖÄü¤á¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀ¯¼£¤Ë¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤ë¡£Çä¹ñÀ¯¼£²È¤ÎÇÓ½ü¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¨¤Ð¡¢²¿¤È¤«¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Çã¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤ÇÇã¤¤Ìá¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö2020Ç¯¡Ø3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡ØÇä¹ñÀ¯¼£²È¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¹µ¤¨¤¿¡£µ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤ÎÈ¯¿®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Öº£¡¢¤ä¤Ã¤È¹ñÌ±¤¬µ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÉÙÍµÁØ¤¬ÆüËÜ¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤¼¡¢Ãæ¹ñ¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¿Ê¤á¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤ëÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤¬µï¤ë¡£ÁÔÂç¤ÊÄ¹´ü²½·×²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£