先月行われた参議院選挙・富山選挙区で現職候補が敗れたことを受け、自民党県連は総括に向けた各支部との意見交換会を行いました。



きょう始まった意見交換会には県連の宮本幹事長をはじめ各支部の幹部や県議らが出席しました。



最初の開催となった砺波市では。



自民党県連 米原会長代行

「昨今、 新しい人たちの政治に対する考え方も違ってきたと思うし、我々のやってきたことも間違いではないと思いますけど、足りないことも多々あったのではないか。率直な意見をぜひ承って、ぜひ集約して、中央のほうに届けさせていただいて」





会合は冒頭を除き非公開で行われました。参院選富山選挙区で自民党公認の堂故茂前参議院議員が敗れたことを受けて開かれたもので、選挙戦の総括や今後の党のあり方などについて宮本幹事長らが各支部の幹部や県議と意見を交わしました。意見交換会はきょう高岡市と射水市でも開かれました。自民党県連 宮本幹事長「目の前にある物価高の問題だとかガソリン税の問題だとか、はっきりとした明確な党の方針をしっかり打ち出し切れていなかったということが1つの反省とかが課題。政治とカネの問題も含めたり、富山第1選挙区の問題があったり、本当にしっかりけじめをつけてやってきたのか、ということが積もり積もってこの選挙結果になったのではないかという意見も大変多く出ていたと思います」自民党県連の意見交換会はあすも県東部の支部を対象に行われます。