Instagramに投稿されたのは、ワンコがお散歩中に飼い主さんを見つけた時の反応です。飼い主さんは喜んでくれることを期待して待ち伏せしていたのですが、ワンコは意外と塩対応で…？投稿は記事執筆時点で4万9000回再生を突破し、「可愛すぎる」「うちの子だけじゃなかったんだ…」といった声が寄せられています。

【動画：散歩する犬をこっそり待ち伏せ→『大喜びするかな』と思っていたら…期待を裏切る『まさかの反応』】

お散歩中のワンコを待ち伏せしたら…

お散歩中にいるはずのない飼い主さんを見つけたら、豆柴の「ちゃこ」さんはどんな反応をするのでしょう？飼い主さんはちゃこさんが大喜びする姿が見られることを期待して、桜並木の下で待ち伏せしてみることに。

するとちゃこさんがご家族と一緒に、桜並木の下をトコトコと歩いて近づいてきたそう。ちゃこさんはお散歩を楽しんでいるようで、ニコニコと微笑みを浮かべていたとか。綺麗な桜並木とちゃこさんの可愛い笑顔を眺めて、待ち伏せ中の飼い主さんも癒されたことでしょう。

まさかの反応が切なすぎる！

そしてついにちゃこさんが、飼い主さんの目の前までやってきました。飼い主さんの方を見ながら、相変わらずニコニコしているちゃこさん。このまま笑顔で駆け寄ってきたり、飛びついてきたりするかと思いきや…？

なんと飼い主さんが「おいでー」と声をかけたにもかかわらず、ちゃこさんはガン無視して通り過ぎてしまったとか！まさかの塩対応に、「こんな子に育てた覚えはありません！」とショックを隠せない飼い主さんなのでした。

飼い主さんの気持ちを想像すると切ないですが、ちゃこさんのツンツンした態度は「これぞ柴犬」という感じで、思わず笑ってしまうほど可愛いですね！

この投稿には「嬉しそうに歩いてますね。ガン無視なのも可愛いｗ」「柴あるあるですねーｗわかっているのに他人のふり。このツンの姿もかわいいですけど」「うちの柴も完全素通りします」といった爆笑と共感のコメントが寄せられています。

なんだかんだ飼い主さんが大好き！

日頃から飼い主さんに対してツンツンした態度を取ることが多く、帰宅時にお出迎えしてくれるかどうかも気分次第だというちゃこさん。しかし全くデレてくれないわけではなく、飼い主さんが目を覚ましたら、いつの間にかちゃこさんが添い寝をしてくれていることも多々あるのだとか。なんだかんだで飼い主さんのことが大好きなようですね！

これからもちゃこさんは柴犬らしいツンデレな姿で、人々に笑顔とトキメキを届けてくれることでしょう。

ちゃこさんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mameshiba.chaco」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mameshiba.chaco」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。