◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)

ヤクルトは4回、山田哲人選手が巨人の先発・森田駿哉投手から2ランホームラン。勝ち越しの一発となり、リードに成功しました。

2回に村上宗隆選手の8号特大ソロアーチで先制し、3回に巨人・泉口友汰選手にタイムリーを浴びる展開。1点が勝敗を左右するような試合運びのなか、ヤクルトに流れをもたらしたのはベテランの山田選手でした。

同点で迎えた4回、1アウトからオスナ選手がフォアボールで出塁した直後、山田選手が打席へ。森田駿哉投手が1ボール1ストライクから投じた低く落ちるフォークをうまく捉えると、高く上がった打球はレフトスタンドの柵ギリギリへ着弾。これが今季8号ホームラン。村上選手の後を追うような一発で、ヤクルトが勝ち越しに成功しました。

村上選手が7月29日に復帰戦ホームランを放って以降、2人が同じ試合でホームランを放つのは今季初めて。“アベック弾”にSNSでは「村上山田のアベック弾とか激アツすぎるよ」「これだよ我々が見たいのは」「これぞヤクルトよ！」「最強コンビ」と歓喜の嵐。その一方、今オフの村上選手のメジャー挑戦がうわさされていることで「もう二度とないかもしれないな…」「下手したら見納めかも」と憂いの声も見られています。