気象台は、午後7時53分に、大雨警報（土砂災害）を弘前市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・弘前市に発表 20日19:53時点

青森県では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。津軽では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。津軽、三八上北では、21日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■弘前市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■十和田市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■平川市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■鰺ヶ沢町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■深浦町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■西目屋村
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒

■東通村
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三戸町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■田子町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■南部町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■新郷村
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒