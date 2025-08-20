クアルコムは、スマートフォン向けの新型チップセット「Snapdragon 7s Gen4」を発表した。

Snapdragon 7s Gen4は、ミドルレンジのスマートフォン向けチップセット。4nmプロセスルールで製造される。CPUは「Kryo」（8コア）で最大2.7GHzの周波数で動作する。GPUは「Adreno」で、それぞれ前モデルと比較して7％性能が向上した。最大でWFHD＋、144Hzのディスプレイに対応し、HDR10＋もサポートする。

画像を処理するISP（Image Signal Processor）は「Spectra Triple ISP」で、トリプルカメラに対応。2億画素までの写真撮影や4K HDR動画の撮影ができる。機械学習で色ムラや粒状感を軽減する「AI Remosaic」技術を用いる。

オンデバイスAI処理でリアルタイム翻訳などに対応しており「Llama 1B」や「Qwen 1B」などの大規模言語モデルをサポートする。ストレージ規格はUFS 3.1、充電規格は「Quick Charge 4＋」に対応する。

モバイル通信は、5G（ミリ波、Sub6、SA、NSA）に対応。ミリ波では2キャリア、2×2 MIMOに、Sub6では4×4 MIMOをサポートしており、Dual-SIM Dual Activeに対応し、下り最大速度は2.9Gbpsとなる。Wi-Fiは、Wi-Fi 6Eを利用でき、6GHz帯に対応する。Bluetoothバージョンは5.4/LE Audioをサポートする。