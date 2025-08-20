【独自】河川カメラに映る“謎の人影”　雨で水位上昇・濁流のなか腰まで漬かり…立ち入り禁止の危険行為　東京・東久留米市

東京・東久留米市を流れる落合川で河川カメラが捉えたのは、雨で増水した濁流の中にいる人の影。

当時、落合川では腰の高さにまで水位が上がっていました。

18日午後、都内でゲリラ雷雨が発生。

川の水位もぐんぐんと上がり、生い茂っていた草をあっという間にのみ込みました。

警視庁によりますと「川に入っている男性がいる」と通報が入り、駆け付けた警察官が付近を捜索しましたが、男性は見つからなかったといいます。

一体なぜ危険な状態の中、川に人が入っていたのか。

「イット！」取材班が現場を訪れると、斜面を滑り台のようにして遊ぶ子どもたちの姿。

ここは水遊びを楽しむ家族連れなどにとって、憩いの場となっていました。

川の中では子どもたちが遊んでいますが、実はこの場所、立ち入り禁止の場所になっています。

しかし、この場所から5分ほど歩いた場所には都が管理する広場があり、安全に川遊びができるスポットがありました。

なぜ同じ川にもかかわらず、場所によって立ち入りが制限されているのでしょうか。

川を管理する東京都によりますと、立ち入り禁止の場所では川の両端が舗装されているため、雨で急に水位が上昇する恐れがあるといい、立ち入りを禁止しているといいます。

都は「立ち入り禁止の場所に入ることは大変危険なのでやめてほしい」と注意を呼びかけています。