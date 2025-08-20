ボートレース多摩川の男女混合戦「多摩川のおんなカップ」が、20日に開幕した。

初日、着以上に軽快な動きだったのが小山勉（39＝埼玉）だ。

30日のフライング休み明けということもあって前検は「休み明けなのでボチボチいきます」と控えめだったが、初戦の前半8R4号艇は、3号艇の石井裕美がピット離れで遅れてスローの3コースに足場を固めた。スタート後、内2艇の動きを見てインから先マイに出た本橋克洋の懐を的確に捲り差し。2マーク先取って白星発進を決めた。

後半の12Rドリームは6号艇大外から最内を突いてバックでは2着が見えていたが、1周2マークでターンを外してしまい4番手に後退。次の2周1マークでは金子拓矢に捕まり5着ゴールとなった。

「休み明けの感じが出てしまいました」とレース後には猛省。だが、相棒46号機は「ペラを調整して、この感じかなってところではいけました。そんなに悪くないです」と反応は上々だ。

2日目はセンターとインが望める4R3号艇、11R1号艇の2走。レースごとに勘は戻ってきているはずで、失地回復を図る。