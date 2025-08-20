¡ÖÊÝ°é±à¤È¤«¡Ä¡×¸ÀÍÕ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¡Ä¤¢¤¡¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Æ¤Î»ä¤Î¤»¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡Ã¤É¤¦¤Ê¤ëÈ¯¸ì¤Û¤Ü¤Ê¤·°ìºÐÈ¾¸¡¿Ç¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¿¦°÷¤µ¤ó¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤ë°½±Ê¤µ¤ó¡£È¯¸ì¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤âµã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤È¡¢°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
©ayanaga.naga
¿Æ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬µã¤»ß¤Þ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¼Õºá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÊ¹¤Î®¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡¢º£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¼«Ê¬¤¬°¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë°½±Ê¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ÆÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤È»ë³¦¤¬ÎÞ¤Ç¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¿Æ¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦°½±Ê/°é»ù¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è(@ayanaga.naga)¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿1ºÐÈ¾·ò¿Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ÎÈ¯¸ì¤ÎÃÙ¤ì¤ä¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°½±Ê¤µ¤ó¡£¸¡¿ÇÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ì½ê¸«ÃÎ¤ê¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î·ò¿Ç¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ¡£»×¤¤¤¬¤±¤º¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÆü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¤³¤È¡£¡Öº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¡¢¤¼¤Ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
