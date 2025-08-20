¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¡¢4²ó2»à¤Þ¤Ç´°Á´¤«¤é°ìÅ¾¡ÄÀ¾Éð¥Í¥Ó¥ó¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾ÃÆµö¤¹¡¡Áê¼ê½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Î°ìÈ¯¸¥¾å
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤¬¡¢4²ó2»à¤Þ¤Ç¤Î´°Á´Åêµå¤«¤é°ìÅ¾¡¢µÕÅ¾2¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ7Æü¤ÇÁ°²óÅÐÈÄ¤ÈÆ±¤¸À¾ÉðÁê¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£2²ó°Ê¹ß¤âÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤ò¼´¤ËÁê¼ê¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡4²ó¤âÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Ç8Ã¥»°¿¶¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤òÁá¤¯¤â¹¹¿·¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯ÅÏÉôÀ»Ìï¤ËÃæÁ°¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ½é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¤Ë142¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦Ãæ´Ö¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø¤ÎµÕÅ¾13¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÂô¤â´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ó¥ó¤Ï19Æü¤âÀèÀ©2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÆüÂ³¤±¤ÆÈïÃÆ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£