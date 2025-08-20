家庭教師のトライを運営するトライグループが教材で「水俣病は遺伝する」と誤った情報を配信していた問題です。水俣病について理解を深め、正確な教材を制作する目的で20日、役員などが県内を訪れました。



阿賀町を訪れたトライグループの役員たち。そこから見えるのは旧昭和電工の鹿瀬工場があった場所です。



〈新潟水俣病共闘会議 高野秀男さん〉

「皆さんが教材を作るときに、そういうことが繰り返されないためにどうするかということについては水俣病の教訓としてしっかりと変えていただければありがたい」





新潟水俣病は旧昭和電工・鹿瀬工場から有害なメチル水銀が阿賀野川に垂れ流され、汚染された魚を住民が食べたことで被害が拡大。ただ、親から子へ遺伝するものではありません。しかし、トライグループは中学生向けのオンライン教材の中で10年近く「水俣病は遺伝する」と誤った情報を配信。非公開になるまで、のべ7万回以上が再生されていました。トライグループはこれまで熊本や新潟の被害者団体などに謝罪。水俣病の理解を深め、今後の教材づくりに活かそうと、20日は教材を制作する担当者も同行しました。また、被害者団体とも面会。今も手足のしびれが続くなど水俣病は解決していない問題だと説明を受けました。〈新潟水俣病阿賀野患者会 皆川栄一さん〉「教材としてやはり間違っているものはきちっと直していただいて、これからの未来をつないでいく子どもたちに正直に現実にあったことを正直に伝えていってほしい」〈トライグループ 阿部正純 執行役員〉「我々は教育の事業者ですので、子どもたちに正しい情報をお伝えしていくことは一番重要なことかと思いますので、一番求められていると感じましたし、それが実現できるように努力していきたい」トライグループは熊本での研修内容も踏まえて、水俣病について正しい情報のもとで新たな教材を制作していくとしています。