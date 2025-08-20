「キャンドゥ」に“ハロウィンタウン”の仲間たちが集結！ 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』グッズ発売
「キャンドゥ」は、8月21日（木）から、映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』を題材にしたグッズを、全国の店舗で発売する。
【写真】ちょっとしたお出かけに便利な「ミニトート」も！ アイテム一覧
■全26品番をラインナップ
今回登場するのは、ジャック・スケリントンなどハロウィンタウンの仲間たちをユニークに描いたグッズ全26品番。
満月をバックに丘の上に立つジャック・スケリントンとサリーが印象的な作中のラストシーンを描いた「ポーチ」をはじめ、ハロウィンタウンの個性豊かなキャラクターが集結した「ミニクリアホルダー」などファンにはたまらないラインナップがそろう。
また、ジャック・スケリントンの顔をプリントした「ミニトート」や「シュシュ」といった日常アイテムに加えて、ブラインド商品の「アクリルキーホルダー」や「アクリルマグネット」も用意。
ダークでかわいいデザインをあしらった、ハロウィンが待ち遠しくなりそうなユニークな世界観の商品が並ぶ。
【写真】ちょっとしたお出かけに便利な「ミニトート」も！ アイテム一覧
■全26品番をラインナップ
今回登場するのは、ジャック・スケリントンなどハロウィンタウンの仲間たちをユニークに描いたグッズ全26品番。
満月をバックに丘の上に立つジャック・スケリントンとサリーが印象的な作中のラストシーンを描いた「ポーチ」をはじめ、ハロウィンタウンの個性豊かなキャラクターが集結した「ミニクリアホルダー」などファンにはたまらないラインナップがそろう。
また、ジャック・スケリントンの顔をプリントした「ミニトート」や「シュシュ」といった日常アイテムに加えて、ブラインド商品の「アクリルキーホルダー」や「アクリルマグネット」も用意。
ダークでかわいいデザインをあしらった、ハロウィンが待ち遠しくなりそうなユニークな世界観の商品が並ぶ。