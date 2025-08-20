「フラットポーチ」（税込 440円）

　「キャンドゥ」は、8月21日（木）から、映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』を題材にしたグッズを、全国の店舗で発売する。

【写真】ちょっとしたお出かけに便利な「ミニトート」も！　アイテム一覧

■全26品番をラインナップ

　今回登場するのは、ジャック・スケリントンなどハロウィンタウンの仲間たちをユニークに描いたグッズ全26品番。

　満月をバックに丘の上に立つジャック・スケリントンとサリーが印象的な作中のラストシーンを描いた「ポーチ」をはじめ、ハロウィンタウンの個性豊かなキャラクターが集結した「ミニクリアホルダー」などファンにはたまらないラインナップがそろう。

　また、ジャック・スケリントンの顔をプリントした「ミニトート」や「シュシュ」といった日常アイテムに加えて、ブラインド商品の「アクリルキーホルダー」や「アクリルマグネット」も用意。

　ダークでかわいいデザインをあしらった、ハロウィンが待ち遠しくなりそうなユニークな世界観の商品が並ぶ。