県内有数のコメどころ山口市阿東の農業法人が稲刈りを始めました。



新米の販売は今月23日から、ということで気になるのは…その価格です。



山口市阿東の中山ファームは去年のコメ不足を受け、ことしはもち米や調味料となる加工米をやめ、80ヘクタールの田んぼほぼすべてでコシヒカリを生産しました。



2台のコンバインでおよそ1か月かけてすべての稲を刈っていきます。





中山ファームによると、梅雨が短かったことで病気も少なく例年通りの出来に仕上がっているということです。稲刈り後、乾燥機などにかけられたお米は米の駅あとう直売センターで販売されます。気になるのは、そのお値段ですが・・・。（米の駅 あとう直売センター吉江 智美さん）「30キロの玄米を消費税込みで1万8000円で販売予定」去年に比べると値上がりしますが、売れ行き次第では下がることもあるということです。また、5キロは3900円で販売予定ということです。（米の駅 あとう直売センター吉江 智美さん）「阿東は熱帯夜にならない。夜になると気温が下がって美味しいお米ができる。ことしも熱帯夜は全然なく美味しいお米ができているので新米を楽しんでもらえたら」米の駅あとう直売センターでは今月23日からいよいよ新米の販売が始まります。