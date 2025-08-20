国内最大規模の観光キャンペーンのプレイベントが10月から山口県で始まります。



来年の本番に向けた「磨き上げ」の場となり、県とJR西日本が共同で新たな観光コンテンツなどを発表しました。



JRグループ6社と自治体などが協力して展開する「デスティネーションキャンペーン」は来年10月から12月にかけて山口県では9年ぶり・5回目の開催となります。





それに先駆けてプレイベントがことし10月から始まり、新たに開発された観光プランなどが試験的に展開されます。例えば、70年ぶりに檜皮の屋根が全面葺き替えられた山口市の瑠璃光寺五重塔では、通常は立ち入れない濡れ縁から塔の内部を拝観できるモニターツアーが計画されています。また岩国市の錦帯橋では、橋の点検・補修を担う「橋守」が職人ならではの視点で解説する限定ツアーも初めて企画されます。JRの観光列車「はなあかり」が、10月3日から6日、県内で初めて運行されます。このほか秋芳洞の未公開エリアツアーなど200を超える観光コンテンツが用意されていて、参加者らの意見などをもとに、本番のキャンペーンに向けた準備が進められます。またJR西日本は観光客が周遊しやすいよう、在来線や路線バス、観光施設の入場券などがセットになったデジタルパスを初めて販売します。（村岡知事）「実際に来られた人の反応や感想を聞いて、本番のDCでもっと多くの皆さんに楽しんでもらえるようなコンテンツへと磨き上げをしていきたい」（JR西日本・飯田稔督広島支社長）「観光列車や山陽新幹線のネットワークを活用し、山口県内の様々な魅力をしっかりと全国へお届けし、県内に誘客を図りたい」プレキャンペーンは10月1日から12月末までです。