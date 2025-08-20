群馬県内は２０日も高気圧に覆われ、各地で気温が上がりました。館林で３８．２℃、前橋で３８．０℃を観測するなど、厳しい暑さとなりました。

正午すぎの前橋駅前には、日傘や携帯用の小型扇風機などで暑さをしのぐ人たちの姿がみられました。前橋地方気象台によりますと県内は高気圧に覆われ朝から気温が上がりました。館林で３８．２℃、前橋で３８．０℃、伊勢崎で３７．８℃、桐生で３７．６℃を観測するなど県内８つの地点で３５℃を超える猛暑日となりました。

県によりますと、２０日午後３時時点で、熱中症の疑いによる救急搬送者は１３人で、このうち９人が中等症です。

気象台によりますとあすも厳しい暑さが続く見込みで、前橋の最高気温は３８℃と予想されています。気象庁などは、あすも熱中症の危険性が極めて高くなるとして、群馬県に熱中症警戒アラートを発表しています。こまめな水分や塩分の補給のほか室内でエアコンを使用するなど熱中症対策を徹底するよう注意を呼び掛けています。

また、気象庁は来月からの３カ月予報を発表しました。関東甲信地方は暖かい空気に覆われやすいため、平均気温は高い見通しです。降水量はほぼ平年並みですが、１０月は低気圧や前線の影響を受けやすく平年並みか多い見込みです。