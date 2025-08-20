２０日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）では、人気料理研究家・みきママの東大生長男がサプライズで登場した。

この日はみきママと実弟でＮＥＷＳの小山慶一郎がゲスト出演。夏休み明けの「ハライチ」澤部佑から「今回、小山さんのおいっ子で、みきママのご長男がいらっしゃっています」と紹介され、客席に姿を見せたのはみきママの長男・遥人さんだ。

小山は「何でいんだ？と思って」と驚き、コメントをうながされた遥人さんは「まずは母がすいません」とマシンガントークの母に苦笑した。

３児の母のみきママは長男の進学先が東大であることも公表。受験前は頭にいい栄養素を詰めた“東大弁当”でサポートしてきた。「『勉強できたらかっこいいよ』って言って育ててきました。中学生のときに勉強すごいできたんで」と語ったが、遥人さんは「自分の努力」とキッパリ。

遥人さんはおじの小山に似た、クールな雰囲気のイケメン顔。ネット上では「みきママさんの長男、カッコいい」「長男さんイケメンなうえに東大とかすごい」「ご長男イケメンすぎやしませんか…これで東大生とか天は二物を与えずというのややはり嘘」「デビューあたりの小山そっくり」「長男がすごいイケメン」「イケメンで東大って無双」と驚いていた。

３児の母のみきママは、２０２２年４月に２４年ぶりに大学に入学。２３年３月に離婚を発表した。