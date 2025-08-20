¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¤¬È¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ëÅ¬»þÂÇ¡¡ÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ç£´ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡½µð¿Í¡Ê£²£°Æü¡¦¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£´ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç¡¢È¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££´ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó£±»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£±¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹âÌî¤ÎÄ¾µå¤ò±Ô¤¯ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤ÆÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀÐÄÍ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÅÀº¹¤ò£²ÅÀ¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï£¶·î£µÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë±¦¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¡£±¦¼Ü¹ü·Ô¾õ¡Ê¤±¤¤¤¸¤ç¤¦¡ËÆÍµ¯ÉÔÁ´¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£·î£±£²Æü¤Î£³·³Àï¤ÇÌó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£±£µÆü¤«¤é£²·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£