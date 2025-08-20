岩国市で地元にゆかりのあるゲストを招いたトークイベントが行われました。



オリンピック金メダリストや人気漫画の作者が自身の生き方や地元への思いを語りました。



地域で働く人や地元にゆかりのあるゲストなど100人を招いて行われるトークイベント＝「岩国市100人カイギ」。



最終回のゲストのひとり岩国工業出身でパリオリンピックフェンシング金メダリストの加納虹輝選手です。





小学6年生でフェンシングを始め中学卒業まではほとんど試合に勝てなかったという加納選手。地元の愛知を離れ、岩国で過ごした高校3年間が自分を強くしてくれたと話します。（加納選手）「僕もセンスがあったわけじゃないけど、誰でも頑張ればトップを獲れる、オリンピックでメダルを獲得できるチャンスがあると伝えるようにしている」また、岩国市出身で人気漫画＝島耕作シリーズの作者、弘兼憲史さんも登壇しました。25歳で脱サラして漫画家になった弘兼さん、成功のカギをたずねられると。（弘兼さん）「敷かれたレールをちょっと外れて、迷走しているかもしれないけど小道を曲がってゴールに行った方が楽しい。あまり失敗することは考えてなかった。いいイメージをもって、失敗することもあったけど全体的には成功した」このほか、縄跳び3重飛びで日本一になった経験を持つ高校2年生＝山田陸人さんが軽やかなパフォーマンスで会場を沸かせていました。