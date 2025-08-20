Âç¶¶²ñÄ¹¡¡¥Ü¡¼¥ë£Ö£Ó¥°¥Ã¥É¥Þ¥óÀï¤Ë¡Ö°æ¾å¤ÎÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×Êì¹»¡¦²£ÉÍÇÔÂà¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸¸¤Î°ìÀï¤Ï¸¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£´Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±¥¸¥à¼çºÅ¶½¹Ô¡Ê£±£°·î£²£±Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ÈÆ±µé£µ°Ì¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°æ¾å¤ÎÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢°æ¾å¿Ø±Ä¤¬Êý¿ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤¿¤á¾ÃÌÇ¡££²£´Ç¯£±£²·î¤Ë°æ¾å¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¼«¿È¤Îº¸ÌÜ¾å¤ÎÎö½ý¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°æ¾åÀï¤¬¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬Á±Àï¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬È½Äê¾¡¤Á¡£¤³¤ì¤ËÂç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡Ö°æ¾å¤ÎÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£¹Æü¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå½à¡¹·è¾¡¤ÇÊì¹»¤Î²£ÉÍ¹â¤¬±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ö¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤Þ¤À¡Ä°ú¤¤º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£