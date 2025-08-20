静岡県伊東市の3つの経済団体が8月20日、田久保真紀市長に対して辞職を求める要望書を提出しました。

「伊東市には、お金を落としたくない」こうした声も聞かれる中、伊東のイメージ低下による経済の停滞が懸念されています。

＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞

「午前9時40分です。今、田久保市長が登庁してきました」

＜記者＞

「きのう、ぶらさがりに答えた中で記者に不満があった…」

＜伊東市 田久保真紀市長＞

「お疲れ様です」

報道陣の質問をさえぎるように市長室に向かった田久保市長。8月20日は、経済界に動きがありました。

＜伊東商工会議所 齋藤稔会頭＞

「早急に自ら市長職を辞し、民意を問うことを決断されるよう要望します」

田久保市長に要望書を提出したのは、伊東商工会議所の齋藤稔会頭など市内3つの経済団体のトップ。市政が混乱し経済が停滞しているとして、辞職を求めました。これに対し、田久保市長は...。

＜田久保市長＞

「ご要望の方は真摯に承りましたので、考慮させていただきたい、そのように思っております」

＜記者＞

「考慮するとはどういうことでしょう？」

＜田久保市長＞

「...」

一方、経済界のトップは…。

＜伊東観光協会 稲葉明久会長＞

「市長であるトップが（伊東の）イメージを落としているのは間違いない」

＜伊東温泉旅館ホテル協同組合 北村太一理事長＞

「一番懸念されるのは、伊東市のイメージダウンによって（観光客が宿泊の）予約すらしないこと」

経済へのマイナスの声が実際に届いている観光施設もあります。「道の駅伊東マリンタウン」で、客からのアンケートを見せてもらうと…。

＜滝澤キャスター＞

「『間接的に田久保市長の給料になると思うと、伊東市には、なるべくお金を落としたくないと思ってしまいます』と書いてありますね」

＜伊東マリンタウン 杉本仁常務取締役＞

「かなりショックでしたね」

さらに、伊東マリンタウンで受け付けているふるさと納税のクーポン券の8月に入ってからの寄付額は、2024年の同じ時期と比べて約300万円減少しているということです。

＜杉本常務取締役＞

「秋の観光シーズン、また年末に向けて、市政が混乱しているのを防いでいただくようにお願いをしたい」

地域経済への影響が指摘される中、一刻も早い市政の正常化が求められます。