クレーム客に店員がキレた!!アメリカでは警察も参戦!?「客が悪い」日本とは違う結末にスカッ！【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「どういうことだ、これは！」ファーストフード店で怒号が飛んだ。客が店員に対して、注文したナゲットの数が違うとクレームを入れている。この漫画を描いたのは、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さん。「店員にクレームを入れる客」という構図は、日本・アメリカの両方で見る光景だ。ただ大きく違うのは、アメリカでは“客の立場が必ずしも上”という相関図が存在しないということ。
本作「クレーム客」は、よくあるクレームをテーマにアメリカ在住の作者kasuteraさんが描く、アメリカあるあるエピソードだ。
ファーストフード店にて「ナゲット8個って言っただろうが！」「いや、6個って言いましたよね？」と押し問答をするなか、高圧的な客の態度についに店員がキレた!!客もまったくひるまず、「マネージャーを出せ！」と叫び、マネージャーが登場したが「客が悪い！」と一蹴、並んでいた他のお客さんまでもが店員側で参戦し、最終的には警察までもが参戦した…。まさにアメリカ！な理不尽クレーマーへの対応方法である。
日本では理不尽なクレーマーに対してもアメリカのような対応は難しいように思えるが、「アメリカにも"customer is always right"という言葉があります。お客様は常に正しいという意味ですが、日本ほど丁寧な言葉遣いはしません。正当なクレームに対しては真摯に対応しますが、理不尽なクレームに対して必要以上に対応することはなく、周りから咎められることもありません」とkasuteraさん。
kasuteraさんはほかにもアメリカでクレーム対応の経験があるそうで、「注文後に目の前で作っていくメキシカンファーストフードで働いてたとき、ブリトーを注文したお客さんに中身を聞くと予想以上の量を頼んでくるので、破れないように作っていたら、結局山盛りになり、案の定皮が破れました。そしてお客を見ると文句を言ってきたんです！会計時に『高いよ！』ってクレームを言われたこともあります」と教えてくれた。
気になる人は、kasuteraさんの描くアメリカあるあるをぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)