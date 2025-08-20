「タモ網」持参のメダカドロボー“慣れた手つき”で生まれたばかりのメダカ400匹盗む　長崎・南島原市

長崎・南島原市の夜の住宅街で撮影されたのは、片手にたも網姿のメダカ泥棒です。

犯行の一部始終をカメラが捉えていました。

8月8日午後9時半ごろ、メダカ専門店の前にやってきたサンダルにTシャツ姿の人物。

左手をポケットに入れ、右手にはたも網を持っています。

一直線に向かったのは、ずらりと並んだ水槽。

それぞれに入っているのは、生まれたばかりの100匹以上のメダカです。

被害者は「メダカは今年生まれた分で、まだ成魚になっていない。秋口にかけて販売する分のメダカがやられた」と話します。

辺りをちらりとうかがうと、たも網を水槽にイン。

さらに、次々とたも網を突っ込み、慣れた手つきで水槽からメダカをすくっていきます。

その後、すくわれた大量のメダカを裸のまま持ち去っていきました。

このメダカは1匹1000円で販売していて、今回盗まれたのは約400匹。

被害総額は40万円に上るとみられます。

被害者は「何を目的にとられているのか分かりませんけど、やめていただきたい」と怒りをあらわにしました。

被害者はすぐに110番通報。

警察に相談をしているということです。