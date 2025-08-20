「タモ網」持参のメダカドロボー“慣れた手つき”で生まれたばかりのメダカ400匹盗む 長崎・南島原市
長崎・南島原市の夜の住宅街で撮影されたのは、片手にたも網姿のメダカ泥棒です。
犯行の一部始終をカメラが捉えていました。
8月8日午後9時半ごろ、メダカ専門店の前にやってきたサンダルにTシャツ姿の人物。
左手をポケットに入れ、右手にはたも網を持っています。
一直線に向かったのは、ずらりと並んだ水槽。
それぞれに入っているのは、生まれたばかりの100匹以上のメダカです。
被害者は「メダカは今年生まれた分で、まだ成魚になっていない。秋口にかけて販売する分のメダカがやられた」と話します。
辺りをちらりとうかがうと、たも網を水槽にイン。
さらに、次々とたも網を突っ込み、慣れた手つきで水槽からメダカをすくっていきます。
その後、すくわれた大量のメダカを裸のまま持ち去っていきました。
このメダカは1匹1000円で販売していて、今回盗まれたのは約400匹。
被害総額は40万円に上るとみられます。
被害者は「何を目的にとられているのか分かりませんけど、やめていただきたい」と怒りをあらわにしました。
被害者はすぐに110番通報。
警察に相談をしているということです。