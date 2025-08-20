嫌なことを言われても相方の遅刻にもイライラしない！最高に幸せそうな男・トレンディエンジェルたかし
満たされているはずなのに幸せを感じることができない男・おいでやす小田さん。さまざまな芸人に「幸せ」について聞きまくるYouTubeの人気企画が、「幸せってなんですか? おいでやす小田と14人の芸人が本気で考えてみた」のタイトルで待望の書籍化！
【写真】おいでやす小田さんと「幸せ」をテーマに対談
本記事はこちらの書籍から一部抜粋・編集して紹介。今回はトレンディエンジェルたかしさんとの対談から。ストレスが一切わからないというたかしさんと、おいでやす小田さんの対談の行方は…？
■知らない人からの「2万いいね」より、友達から一言「いいね！」と言われるほうがうれしい
小田：今回のゲスト、トレンディエンジェルたかしです！
たかし：お願いしまーす！
小田：今ね、いろんな芸人に「幸せとは何か」ということを聞いてて。ニューヨークの2人が「意外と幸せそう」っていうので名前をあげたのがたかし。
たかし：うれしいっす。まあ、幸せは幸せですよね。
小田：ほー。じゃあ、ここ1週間で幸せだったことって何？
たかし：僕、ルームシェアしてるんです。昨日も家で、メイプル超合金のカズレーザーと三日月マンハッタンの仲嶺(巧)さんとカゲヤマの益田(康平)を呼んで、4人でしゃぶしゃぶ。カズがふるさと納税かなんかでいい豚肉を手に入れたんで。
小田：なるほど。
たかし：しゃぶしゃぶをみんなでつついて。幸せでしたねー。
小田：嫌なこととかストレス感じることはあるの？ずっと楽しそうやけど。
たかし：嫌なこと？人がストレスを感じるときっていうのは、たとえばどういうとき……？
小田：ロボットやんけ！(笑)そのレベルなん!?人に嫌なこと言われたとか、不遇な目に遭わされたとか、いろいろあるやろ。
たかし：ストレスが本当にわかんないんですよね。
小田：……すごいね。お腹減ってんのに店で待たされて、イライラするとかは？
たかし：混んでるし、しゃあないって思っちゃいます。たとえば小田さんと行くとするじゃないですか。「遅いっすね」とか言い合ってたら、別にストレスじゃないですよ。
小田：ほう。
たかし：1人で待っていたとしても、携帯で動画見て時間潰せるので、なんとも思わないです。
小田：うわー！そうなんや。
たかし：遅刻も、マジで本当になんとも思わない。
小田：相方の斎藤(司)さんが遅刻したらどう思うん？それで収録が押して家帰る時間が遅くなったり。
たかし：それでもしゃーないって思うかもです。
小田：手強いぞ、これは！
たかし：劇場の出番で遅刻したら「何してたん？」とは思いますけど、ムカつくことではないですよね。
小田：理由によると思うで。腹立つ人は腹立つと思う。
たかし：へぇー。
小田：はははは！ちょっと待ってくれ！やば！
たかし：SNSで悪口書かれて悩んでる、とかも意味わからない。だって「知らないやつ」でしょ。
小田：そうやねんけど……。
たかし：逆に「バズったぜ」とか言って喜んでる人も意味がわからない。
小田：知らん人が騒いでるだけってことね。
たかし：知らない人からの「2万いいね」より、友達から一言「いいね！」って言われるほうがうれしくないですか？
小田：それは確かにそうやねんけどなぁ……。達観してるってことなんかな……。承認欲求とか「褒められたい」みたいなのはある？
たかし：ないですね。
小田：え!?(頭を抱える小田)まず、どういう思いで仕事をしてんの？「ウケて褒められたい」とか「おもしろいと思われたい」とかもないの？
たかし：「おもしろかったね」って言われたほうが、仕事はできたっていうこと、それはわかりますよ。
■相方・斎藤さんとコンビを組んだきっかけとは？
小田：野球やってたんやっけ？
たかし：やってました。小中高。
小田：それは頑張ってたん？
たかし：与えられたからやってたというか、部活に入ってたから部活をやる。
小田：入ったのは自分の意志で入ったんやろ？
たかし：小学校のときに、1個上の仲良しの幼馴染がやってたんで、その流れでやっただけです。
小田：けど、野球部ってつらいやん。走ったり。
たかし：つらいです。
小田：頑張ってるやん。
たかし：頑張ってるっていうか、野球部入っちゃったから。僕、全部そうなんです。
小田：お笑いはなんなん？
たかし：それも高校の同級生に誘われて入ってるんで。
小田：お笑いに興味はあったの？
たかし：見るのは興味ありました。わりとテレビは見てたんで。
小田：斎藤さんと組むのはなんでやったっけ？
たかし：一緒に入ったやつが「解散しよう」って言い出して、1人になっちゃって。1人ではさすがに何もわかんないしな、と思って、ファミレス行って、ピンで残っている同期の名前を書き出して、頭の中で「違う」「違うな」と想像して、残ったのが斎藤さんだった。
おいでやす小田さんが「幸せ」を感じられる日は訪れるのか？今後の対談もお楽しみに！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】おいでやす小田さんと「幸せ」をテーマに対談
本記事はこちらの書籍から一部抜粋・編集して紹介。今回はトレンディエンジェルたかしさんとの対談から。ストレスが一切わからないというたかしさんと、おいでやす小田さんの対談の行方は…？
■知らない人からの「2万いいね」より、友達から一言「いいね！」と言われるほうがうれしい
小田：今回のゲスト、トレンディエンジェルたかしです！
たかし：お願いしまーす！
小田：今ね、いろんな芸人に「幸せとは何か」ということを聞いてて。ニューヨークの2人が「意外と幸せそう」っていうので名前をあげたのがたかし。
たかし：うれしいっす。まあ、幸せは幸せですよね。
小田：ほー。じゃあ、ここ1週間で幸せだったことって何？
たかし：僕、ルームシェアしてるんです。昨日も家で、メイプル超合金のカズレーザーと三日月マンハッタンの仲嶺(巧)さんとカゲヤマの益田(康平)を呼んで、4人でしゃぶしゃぶ。カズがふるさと納税かなんかでいい豚肉を手に入れたんで。
小田：なるほど。
たかし：しゃぶしゃぶをみんなでつついて。幸せでしたねー。
小田：嫌なこととかストレス感じることはあるの？ずっと楽しそうやけど。
たかし：嫌なこと？人がストレスを感じるときっていうのは、たとえばどういうとき……？
小田：ロボットやんけ！(笑)そのレベルなん!?人に嫌なこと言われたとか、不遇な目に遭わされたとか、いろいろあるやろ。
たかし：ストレスが本当にわかんないんですよね。
小田：……すごいね。お腹減ってんのに店で待たされて、イライラするとかは？
たかし：混んでるし、しゃあないって思っちゃいます。たとえば小田さんと行くとするじゃないですか。「遅いっすね」とか言い合ってたら、別にストレスじゃないですよ。
小田：ほう。
たかし：1人で待っていたとしても、携帯で動画見て時間潰せるので、なんとも思わないです。
小田：うわー！そうなんや。
たかし：遅刻も、マジで本当になんとも思わない。
小田：相方の斎藤(司)さんが遅刻したらどう思うん？それで収録が押して家帰る時間が遅くなったり。
たかし：それでもしゃーないって思うかもです。
小田：手強いぞ、これは！
たかし：劇場の出番で遅刻したら「何してたん？」とは思いますけど、ムカつくことではないですよね。
小田：理由によると思うで。腹立つ人は腹立つと思う。
たかし：へぇー。
小田：はははは！ちょっと待ってくれ！やば！
たかし：SNSで悪口書かれて悩んでる、とかも意味わからない。だって「知らないやつ」でしょ。
小田：そうやねんけど……。
たかし：逆に「バズったぜ」とか言って喜んでる人も意味がわからない。
小田：知らん人が騒いでるだけってことね。
たかし：知らない人からの「2万いいね」より、友達から一言「いいね！」って言われるほうがうれしくないですか？
小田：それは確かにそうやねんけどなぁ……。達観してるってことなんかな……。承認欲求とか「褒められたい」みたいなのはある？
たかし：ないですね。
小田：え!?(頭を抱える小田)まず、どういう思いで仕事をしてんの？「ウケて褒められたい」とか「おもしろいと思われたい」とかもないの？
たかし：「おもしろかったね」って言われたほうが、仕事はできたっていうこと、それはわかりますよ。
■相方・斎藤さんとコンビを組んだきっかけとは？
小田：野球やってたんやっけ？
たかし：やってました。小中高。
小田：それは頑張ってたん？
たかし：与えられたからやってたというか、部活に入ってたから部活をやる。
小田：入ったのは自分の意志で入ったんやろ？
たかし：小学校のときに、1個上の仲良しの幼馴染がやってたんで、その流れでやっただけです。
小田：けど、野球部ってつらいやん。走ったり。
たかし：つらいです。
小田：頑張ってるやん。
たかし：頑張ってるっていうか、野球部入っちゃったから。僕、全部そうなんです。
小田：お笑いはなんなん？
たかし：それも高校の同級生に誘われて入ってるんで。
小田：お笑いに興味はあったの？
たかし：見るのは興味ありました。わりとテレビは見てたんで。
小田：斎藤さんと組むのはなんでやったっけ？
たかし：一緒に入ったやつが「解散しよう」って言い出して、1人になっちゃって。1人ではさすがに何もわかんないしな、と思って、ファミレス行って、ピンで残っている同期の名前を書き出して、頭の中で「違う」「違うな」と想像して、残ったのが斎藤さんだった。
おいでやす小田さんが「幸せ」を感じられる日は訪れるのか？今後の対談もお楽しみに！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。