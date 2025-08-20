「男子高生ミスターコン2025」九州・沖縄エリアの代表者が決定【日本一のイケメン高校生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」が20日、SNS審査を通過した九州・沖縄エリアの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
福岡県代表：東郷瑛唆くん
熊本県代表：市原吾隆くん
宮崎県代表：黒木悠月輝くん
長崎県代表：久保田竜生くん
鹿児島県代表：嶺本怜太郎くん
大分県代表：持地璃央くん
佐賀県代表：渡邉匠真くん
沖縄県代表：上原雄太くん
ミクチャ審査1位：榎田一王くん
ミクチャ審査2位：安藤志音くん
ミクチャ審査特別賞：白川斗夢くん
ミクチャ審査特別賞：平山大輝くん
モデルプレス 自己PR審査：富口大夢くん
モデルプレス 自己PR審査：北米将くん
モデルプレス X投票：古畑朔哉くん
モデルプレス X投票：原岡京佑くん
モデルプレス ページ閲覧数：岡野宏哉くん
モデルプレス Xリポスト数：大鶴悠也くん
オリジナル動画審査：中村理一郎くん
オリジナル動画審査：平田大氣くん
総合ポイント数：山本大雅くん
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
