¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Trainee A½Ð¿È¥¤¡¦¥ê¥ª¤Î·ë²Ì¤Ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥óÎÞ¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×Í½¹ð±ÇÁü¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¡Öå«´¶¤¸¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/20¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡ÁABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¤¬20Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤é¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹Âè6ÏÃ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×1°Ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÎý½¬À¸¤¬ÎÞ
14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç80¿Í¤«¤é32¿Í¤¬Ã¦Íî¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿48¿Í¤ÎÎý½¬À¸¡£¼¡¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆßõÎõ¤ÊÆ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤Ç¥é¥ó¥¯¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¤Î¤¿¤á¡¢2¥¹¥¿¡¼¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè6ÏÃ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¡ØQueen Card¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ï³Î¼Â¤Ë2¥¹¥¿¡¼¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤è¤ê¤â¥Þ¥·¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥»¥ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼ºË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¿Í¤Î¥Þ¥µ¥È¤â¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤¯¾ìÌÌ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×½Ð¿È¤Ç¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¥¤¡¦¥ê¥ª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë»Ñ¡£Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¥ê¥ª¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢Îý½¬À¸°ìÆ±¤¬¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¤¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡²ó¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ê¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥ê¥ª¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Ë¤Îå«´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×1°Ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÎý½¬À¸¤¬ÎÞ
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é¡×¥¤¡¦¥ê¥ª¤Î·ë²Ì¤Ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥óÎÞ
14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç80¿Í¤«¤é32¿Í¤¬Ã¦Íî¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿48¿Í¤ÎÎý½¬À¸¡£¼¡¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆßõÎõ¤ÊÆ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤Ç¥é¥ó¥¯¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¤Î¤¿¤á¡¢2¥¹¥¿¡¼¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×½Ð¿È¤Ç¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¥¤¡¦¥ê¥ª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë»Ñ¡£Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¥ê¥ª¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢Îý½¬À¸°ìÆ±¤¬¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¤¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡²ó¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ê¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥ê¥ª¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Ë¤Îå«´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û