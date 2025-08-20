随意契約による備蓄米の販売期限延長が、20日、正式に発表されました。安い備蓄米が店頭に並び続けることで、今後、新米の価格に影響はあるのでしょうか。

5キロ1980円の備蓄米。

備蓄米を購入

「味もそんな変わらないので、うちとしては助かってます」

お財布に優しい“家計の味方”。

店にとっても――

コスモス薬品店舗運営部・森翔一郎さん

「入荷すると1日でなくなったり、まだまだニーズが高い商品」

ただ、販売は今月末まで、というのが“政府が出した条件”でしたが。

20日朝、小泉農水相は――

小泉農水相

「販売の期限を延長することとします」

来月以降も備蓄米の販売を認めると方針転換。

そもそも、小泉大臣が始めた備蓄米の随意契約とは、安く、早く、備蓄米を民間業者に引き渡し、価格高騰を抑える政策です。

業者には新米が本格的に流通しはじめる前、8月末までに売り切ることを“約束”してもらい、農水省は20日までに契約分を引き渡すと“約束”していましたが――

小泉農水相

「契約数量28万トンのうち、引き渡しが済んでいないものが10万トン程度ある。出庫のペースなど想定以上にかかってしまった。農水省の責任として、お約束通り引き渡しを徹底する」

業者には引き渡した後、「1か月以内に販売することを目指してほしい」としています。

まだ申し込んだ量の3割ほどしか備蓄米が届いていないという先ほどの店は――

コスモス薬品店舗運営部・森翔一郎さん

「こちらも9月以降も販売できるように（農水省に）要望を出していた。大変うれしい決定」

客も――

備蓄米を購入

「（期限延長は）消費者としてはありがたいです。新米はまだ食べてないです。ぱっと見て値段がどうしても備蓄米と違うからあんまり手が出せない」

先週、「news every.」が新米の取材をしたスーパーでは――

記者

「新米の茨城県産あきたこまち、税込み価格が4418円」

宮崎県産の新米「コシヒカリ」は5キロ4526円でした。

専門家は、現在の新米相場を5キロ4000円から5000円とみている中、備蓄米の販売期限の延長は消費者にとって、安い選択肢が残ることになりメリットのある話ですが、新米の収穫時期を迎えているコメ農家にとっては――

柏染谷農場 染谷茂さん

「新米がこれからどんどん出回る。その時に備蓄米を消費者があえて買うのかどうか。自分たちが作ったコメがそれなりの価格で売れて来年に続けばいいのかな」

5キロ2000円程度の備蓄米の価格に消費者が慣れてしまわないか、不安に感じていました。

新米の価格への影響について、小泉大臣は――

小泉農水相

「そもそも随意契約による備蓄米をこのくらいの量（30万トン程度）出すのはマーケット（市場）も織り込み済みだと思う。そういったことを考えれば新米価格に影響を与えることもないだろうと」

期限の延長が新米価格に与える影響はないとした上で――

小泉農水相

「もともと8月までのものですから、これで随意契約の備蓄米はやめますと言ったら、私はまさにそれこそが更なる高騰のトリガーを引いてしまう」

18日に発表された全国のスーパーで販売されるコメの平均価格は5キロあたり3737円。前の週から大きく上昇し、価格の高止まりが続く中、期限の延長は高騰を抑えるための適切な判断だと強調しました。

小泉大臣が新米価格への影響はないとした、備蓄米の販売期限の延長。

専門家は――

コメの流通に詳しい宇都宮大学農学部・松平尚也助教「9月以降は、備蓄米については店頭に並ばないことになっていましたので、それをこのギリギリのタイミングで延長されたということで、新米の販売価格に影響が出る可能性があると言えます」

備蓄米と新米が同時に店頭に並ぶことで、新米の売れ行きが悪くなり、業者側が新米の価格を下げて販売せざるを得なくなる可能性があると指摘しています。