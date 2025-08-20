「男子高生ミスターコン2025」中国・四国エリアの代表者が決定【日本一のイケメン高校生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」が20日、SNS審査を通過した中国・四国エリアの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
鳥取県代表：谷岡秀真くん
島根県代表：川津聖善くん
岡山県代表：ボウズ太久心くん
広島県代表：杉田祐輝くん
山口県代表：吉永一成くん
香川県代表：南条侑輝くん
愛媛県代表：今井智貴くん
徳島県代表：森田太郎くん
高知県代表：中川悠希くん
ミクチャ審査1位：小西皆人くん
ミクチャ審査2位：穂垣漣くん
ミクチャ審査特別賞：山本力也くん
ミクチャ審査特別賞：山川怜唯くん
モデルプレス 自己PR審査：清水夢叶くん
モデルプレス X投票：木村琉十くん
モデルプレス X投票：タイタスザックリー真人くん
モデルプレス ページ閲覧数：岡田快士くん
モデルプレス Xリポスト数：奥田湊真くん
オリジナル動画審査：該当者なし
総合ポイント数：伊藤幸希くん
同エリアからは「高一ミスターコン2025」準グランプリの多田羅瑛貴くん、シード枠の池辺光輝くん、清田優翔くんもセミファイナルに進む。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
