元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新し、現在の健康状態や日常生活について報告しました。

【写真を見る】元プロ野球選手・佐野慈紀さん、最新ブログで健康状態に言及「体調は変わらず安定しています」





佐野慈紀さんは「暑いよね。」と題し、「暑い日が続いています。外に出る時はなるべく日陰を探しながら。。。最近はまたまた読者を始めました。」と投稿。

続けて、「元々本好きではあったのですが疎かに。もっぱらネットに頼り過ぎてしまっていたので ネットと言えば。。。あまりにもネガティブな投稿が多いよなぁ。そんな中にほっこりする投稿を見た時は心が癒されるんやけど あんまり楽しくはないよなぁ。見なけりゃいいんやけどなかなか離れる事ができない笑」と胸中を明かしました。

佐野慈紀さんは、「まぁ、感化される事はないけれど楽しい投稿が増えるのを願うだけやね。」と投稿。







続けて、「体調は変わらず安定しています。血糖値も基準値にあるしヘモグロビンa1cも5.1%に。心臓も変化なし。透析後のしんどさも軽減されているので毛を。。。ｨｬ 気を抜かず過ごしていきたいですな。」と現在の体調についてコメントしました。









佐野慈紀さんは、「日々の生活の中でも感謝を忘れず まだまだやるべき事の為に前を向いていく。下を向かず自分自身にも寄り添って心穏やかに。」と投稿。

続けて、「甲子園大会もいよいよファイナルへ。最後までたくさんのエールを贈りましょう。」と呼びかけました。







佐野慈紀さんは、「皆さんも暑さに負けず体を労りながらお過ごしを！糖尿病は恐ろしい 健康第一 みんなかがや毛〜 お勧めの本あれば教えてね。」とコメントし投稿を締めくくりました。



