¡¡´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡ÙÂè9ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥«¥¤¤¬¡ÈÅÜ¤ê¡É¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤ë18ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸
¡¡¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁíÀª30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡ÖB:GINNER¡×¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£ºÇ¿·K-POP¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢30¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÈNEXT¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÁªÈ´¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£MC¤Ïi-dle¤Î¥ß¥è¥ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDEX¤¬Ì³¤á¡¢Îý½¬À¸¤òÆ³¤¯5¿Í¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢PENTAGON¤Î¥Õ¥¤¤È¥¸¥ó¥Û¡¢¸µGFRIEND¤Î¥æ¥¸¥å¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥¥à¡¢¥¤¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×É½¸½ÎÏ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤ë¥«¥¤
¡¡Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¡¢¹â¤¤¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥«¥¤¡Ê18ºÐ¡Ë¡£ºÇ¿·½ç°Ì¤Ï5°Ì¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¤¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤Î³Ú¶Ê¤ò²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤¿Âè4¥é¥¦¥ó¥É¡ÖK-POP¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¡¢¡ÖWhy?(Keep Your Head Down)¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹»À¸ÅÌ400¿Í¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¤ëÃæ´Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«3Æü´Ö¡£ÂÎ°é´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆÍÇ¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¥«¥¤¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥«¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È°§»¢¤·¡¢½øÈ×¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ìÊÑ¡£ÇÆµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Âç´¿À¼¤òµ¯¤³¤¹¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ú¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤É½¸½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¶ÉÕ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¥é¥Ã¥×¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥«¥¤¡£Îý½¬À¸¤ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥¤¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¡×¤È¡¢Èà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾¸°®ÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¸½¤¬Âç»ö¤Ê¡ÖWhy?(Keep Your Head Down)¡×¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤Ë¡Ö¥¤¥«¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ÎÅÜ¤ê¤ò°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥¤¤Î¥Ñ¡¼¥È¤À¤±¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉÔ°ÂÄê¤è¡×¤È¡¢¥«¥¤¤Ï°ú¤Â³¤Â¸ºß´¶¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¾Ð´é¤ò¾Ã¤·¡¢ÅÜ¤ê¤òÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯Îý½¬¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ËÜÈÖÅöÆü¤Ë¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥¤¤Ï¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¡ØÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ËÜÈÖÁ°Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤â¡¢µ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Ç¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò´¶Ã²¤µ¤»¤ë¥«¥¤¡£¤È¤³¤í¤¬Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÉ½¸½¤Ï¤Þ¤Àº£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÁþ°¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¡£Ê·°Ïµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼å¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏÅÜ¤ê¤äÁþ¤·¤ß¤¬Á´¤Æ¤À¤«¤é¡×¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Ï»ØÅ¦¤¬Èô¤ÓÂ³¤±¤¿¡£¡Ê¡ØB:MY BOYZ¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë