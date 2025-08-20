欧州株 上値重く推移、米株先物・時間外取引はマイナス圏
欧州株 上値重く推移、米株先物・時間外取引はマイナス圏
東京時間19:10現在
英ＦＴＳＥ100 9201.00（+11.78 +0.13%）
独ＤＡＸ 24355.54（-67.53 -0.28%）
仏ＣＡＣ40 7973.37（-5.71 -0.07%）
スイスＳＭＩ 12217.26（+5.07 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:10現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44918.00（-81.00 -0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6424.00（-8.50 -0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23432.25（-37.25 -0.16%）
東京時間19:10現在
英ＦＴＳＥ100 9201.00（+11.78 +0.13%）
独ＤＡＸ 24355.54（-67.53 -0.28%）
仏ＣＡＣ40 7973.37（-5.71 -0.07%）
スイスＳＭＩ 12217.26（+5.07 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:10現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44918.00（-81.00 -0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6424.00（-8.50 -0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23432.25（-37.25 -0.16%）