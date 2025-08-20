欧州株　上値重く推移、米株先物・時間外取引はマイナス圏
東京時間19:10現在
英ＦＴＳＥ100　 9201.00（+11.78　+0.13%）
独ＤＡＸ　　24355.54（-67.53　-0.28%）
仏ＣＡＣ40　 7973.37（-5.71　-0.07%）
スイスＳＭＩ　 12217.26（+5.07　+0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:10現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44918.00（-81.00　-0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6424.00（-8.50　-0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23432.25（-37.25　-0.16%）