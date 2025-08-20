WANIMAが8月27日、夏をテーマにした3曲入りEP「Off-Leash」をリリースする。同EP収録曲とジャケット写真が公開となった。

EPには先行リリースされた「トビウオ」「Best you」「MIYASHITA」の3曲を収録。それぞれが夏をテーマにした多彩な楽曲で、自由な夏を閉じ込めた心をほどくEPの誕生だ。

公開されたジャケット写真は、EPのタイトル「Off-Leash」(＝リードを外す)から着想を得たデザインとなるもの。“つながれていたリードを外し、誰にも縛られず、自分の足で前に進む”そんな決意が込められているとのことだ。

WANIMAは9月6日および7日、地元・熊本にて4回目の＜1CHANCE FESTIVAL 2025＞を開催する。

以下にEP「Off-Leash」収録各曲についてのKENTAのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「「トビウオ」は、焼けた肌に残る記憶を抱えて、長くは飛べないとわかっていても、水面を突き破って夏の空まで跳び上がる。渇きも熱も結局すべて夏がさらっていくんやけどそんな儚くて激しい夏を、トビウオみたいに一気に駆け抜けた物語です。

「Best you」は、自分を試し続ける青春と、その先に見える希望を描いた曲です。昨日に負けても、ボロボロになっても、それでも“今”をねじ込むように挑み続ける姿勢を歌っています。最後の夏の記憶も、孤独の時間も、すべてが未来を照らす原動力になるはずやから、あなたの中の“Best you”を信じてほしい。そんな想いを込めた歌です。

「MIYASHITA」は、夏の終わりを映すように、仲間との記憶と葛藤、再出発を描いた歌です。“あの夜”に語り合った夢は、今も心に静かに息づいている。忘れかけた自分と仲間たちに届けたい、、その想いから生まれた歌です。

──KENTA (Vo, B)

◆ ◆ ◆



■EP「Off-Leash」

2025年8月27日(水)リリース

※「トビウオ」8月13日先行配信

配信リンク：https://WANIMA.lnk.to/Off-Leash

▼EP全3曲収録

1 トビウオ

2 Best you

3 MIYASHITA

■＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞

9月6日(土) 熊本県農業公園カントリーパーク

9月7日(日) 熊本県農業公園カントリーパーク

〒861-1113 熊本県合志市栄3802-4

open9:00 / start11:30

※野外公演・雨天決行

▶day1：9月6日出演者(順不同)

go!go!vanillas、HANA、氣志團、きゃりーぱみゅぱみゅ、MONGOL800、RIP SLYME、WANIMA

▶day2：9月7日出演者(順不同)

C&K、MAN WITH A MISSION、Official髭男dism、湘南乃風、10-FEET、UVERworld、WANIMA

オフィシャルサイト：https://1chancefes.com

