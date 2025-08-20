浮気を許すことはできませんが、あまりにも夫のみっともない姿を見てしまうと、怒りを通り越して哀れみの気持ちになるようです。今回は、キャバ嬢と浮気した夫の話をご紹介いたします。

キャバ嬢にも妻にも捨てられる

「キャバクラの女の子と浮気していた夫。夫は私と離婚して、この子と結婚するつもりだったらしい。でも誰がどう考えても、いいカモとしか思われていないのに、キャバ嬢と本気で結婚しようとしている夫が哀れでみっともなくて……。夫は本当だと言い張ってキャバ嬢に電話をかけたら『結婚？ 絶対に嫌なんだけど』『きたねえデブのジジイと結婚するわけないでしょ？』『現実見な？』と散々な言われようでした。浮気されたショックとかよりも、ここまでバカな男だと思わなくてドン引きしましたね。もちろん夫とは、慰謝料をしっかりもらって離婚しましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月

▽ 本気で再婚しようとしていたなんて、頭の中がお花畑状態だったのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。