ホロライブ・一条莉々華、最近の“恥ずかしかったこと”をファンが爆笑「バナナジュースの奴だって思われてる!?」
「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループReGLOSS（リグロス）の一条莉々華さんが、20日までに自身のチャンネルで雑談配信を放送。最近あった“恥ずかしかったこと”を明かすと、ファンから笑いが起こった。
【動画】店員から謝罪されて恥ずかしかった莉々華さん（1：33：57ごろ）
月曜日に行っている定期雑談配信にて「この間定食屋さんに行ったら恥ずかしいことあったから聞いてほしい」と切り出した莉々華さんは、毎回2杯飲むほど好きなバナナジュースを出してくれるお気に入りの定食屋へ行ったことを報告。しかし、その日は運悪くバナナジュースが売り切れており、普通に料理とお茶を注文したそう。
すると、食後に店員さんから「お姉さんひさしぶりに来てくださったのにバナナジュースなくてすみません」と謝罪をされてしまい、彼女は「ヤバイ！ 毎回この店でバナナジュース飲む変な奴だと思われてる!?」と恥ずかしい思いをしたことを告白した。
思わぬ形で店員に顔を覚えられていたこの話しを聞いたリスナーからは「バナ姉w」「バナナジュースの女w」「それはちょい恥ずい」「店員からニックネームつけられてそうw」「2杯は覚えられる」などのコメントが寄せられている。
引用：YouTubeチャンネル「Ririka Ch. 一条莉々華 ‐ ReGLOSS」
