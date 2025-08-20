元歌舞伎町のNo.1キャバクラ嬢として知られる、実業家の愛沢えみりさんが、2025年8月19日にYouTubeを更新。第二子を出産したことを発表した。

「無事に出産を終えてから、少し落ち着いた状態で皆様にご報告したいなと」

愛沢さんは2023年に第一子となる女児を出産していたと、24年3月にインスタグラムで発表 。6月には、「私は未婚でシングルマザー」と公表 していた。

そんな愛沢さんが、25年8月19日のYouTubeで「無事に第二子を出産いたしました」と発表した。

妊娠は公表していなかったが、愛沢さんはこう考えを明かした。

「安定期を過ぎてから皆様にきちんとご報告するべきかなとか、いろいろ考えたんですけれども、仕事も忙しかったのもありますし、ギリギリまでお仕事をしようと考えていたので、そうなると自分の精神的にも、無事に出産を終えてから、少し落ち着いた状態で皆様にご報告したいなと考えて、このタイミングとなりました」

出産は7月末 だったそうで、動画撮影時は産後3週間ほどだという。愛沢さんは「母子ともに元気」と笑顔を見せた。

「未婚でシングルマザー」は変わらず

第二子は男児だ といい、愛沢さんは「めちゃくちゃかわいくて」と笑みを浮かべた。

愛沢さんは姉妹で、仕事も女性が多い環境でしてきたということで、「私は男の子のママになるんだって、ずっと現実味がなくて。実感がないというか、私から男の子が誕生するの？ って」思っていたという。

しかし、いまは「かわいくてかわいくてたまらないです」。さらに、1歳10か月差と なる長女が「すごく息子を、赤ちゃんを大好きで、『ベイビーアイラブユー、チュッ』て、すごいかわいがってくれるんですね」と明かし、こう語った。

「その光景を見て、本当に幸せだなぁと。同時にこの2つの命を、責任を持ってしっかり育てていきたいなと思っていますし、私自身もっともっと成長していけるように頑張っていきたいなと思っております」

仕事はすでに復帰しているという。産後3週間での復帰に「いろんなご意見がもちろんあるとは思う」としつつ、こう思いを明かした。

「私は自分で経営者という道を選択して、会社を経営しているので、スタッフの人生の責任もありますし、そこに関しては私の選択を発信していきたいなと思っております」

「未婚でシングルマザー」なのは変わらないそうで、愛沢さんは「温かく見守っていただければ本当に嬉しいです」と呼びかけた。