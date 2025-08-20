Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月20日は、テレビやモニターの背面を有効活用できるELECOM（エレコム）の「VESA取り付けタップ」がお得に登場しています。

8個口で使い勝手抜群。テレビやモニターの背面を有効活用できるエレコムの「VESA取り付けタップ」が10％オフ

テレビやPC周りのケーブル類を整理整頓できる、ELECOM（エレコム）の「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」が10％オフのタイムセール特価で登場しています。

Image: Amazon.co.jp

「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」は、テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して設置ができる電源タップ。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応し、取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビに設置できます。

床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。

耐熱・雷ガード構造で高い安全性を確保

Image: Amazon.co.jp

サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護してくれるのも嬉しいポイント。

外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用し、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。

また、使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」も装備し、安全対策はばっちり。

モニターにも設置でき、デスク周りがすっきり片付く

Image: Amazon.co.jp

「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」はテレビだけでなく、PC用ディスプレイにも設置が可能。設置もディスプレイ背面のVESA穴に固定するだけと簡単です。

タップ自体も幅約448mm×奥行約32mm×高さ約46mmとコンパクト。ディスプレイ裏に取り付けても邪魔にならず、必要なケーブルだけを前面に引き出せるため、デスク周りが劇的にすっきりします。

180度スイングプラグを採用しており、狭い場所でも配線がしやすく、差込口間隔は54mmで、隣の差込口と干渉しにくいのも◎。

テレビの視聴スペースや仕事用のマルチディスプレイ環境にもぴったり。ELECOMの「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」は、ガジェット好きならぜひ導入したい“見えない電源タップ”です。

エレコム 電源タップ VESA規格 5m 8個口 テレビ モニター 雷ガード 極性対応 (N極) スイング式プラグ 耐熱素材採用 ブラック ECT-3350BK 4,930円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年8月20日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp